'Alanya tüm pazarlarda büyüyor'

GEÇEN yıla nazaran Alanya turizminin daha hareketli olacağına ilişkin veriler bulunduğunu belirten Sili, "Örneğin Corendon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na bu yıl 120 bin koltuk ayırdı. Geçen yıl Corendon'un koltuk rakamı 15 bindi. Ana pazarları Hollanda, Belçika ve Danimarka olan Corendon'a gelen ön

rezervasyonların Alanya’ya yönelik önemli ölçüde artışı da bizim için sevindirici" dedi.



Alanya'nın İskandinav pazarında diğer pazarlara nazaran daha iyi durumda olduğunu ancak eski gücünü yakalayamadığını söyleyen Sili, "İskandinavya hassas bir pazar. Eski gücümüze ulaşamayışımızın nedeninin önce TURSEM, sonra DETUR olayları olduğunu düşünüyoruz" dedi.



'RUSYA'DAN DAHA YÜKSEK BİR SAYI BEKLİYORUZ'



Rusya pazarında da Alanya açısından bir olumsuzluk olmadığını söyleyen Sili, "Geçen yıl Antalya'ya 3,5 milyon civarında Rus turist gelmişti. Bu turistlerin en az 1,5 milyonunu Alanya olarak biz ağırladık. Bu yıl Rusya'dan daha yüksek bir sayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Almanya'nın ise geçmiş dönemdeki sayıların üzerine koyarak geldiğini belirten Sili, "Almanya, dünyaya en çok turist ihraç eden ülke. Bizim Almanya'dan turist sayısı açısından sorunumuz yok. Tek sorunumuz yeni misafir üretemiyor oluşumuz. Almanya'da gençlere hitap edemiyoruz. Alanya'yı bilen yaşlı ve orta yaşlı Alman konuklarımız zaten gelmeye devam ediyorlar. Almanya'dan yeni ve genç misafir alabilmek için tur operatörleri ile çalışma yürüteceğiz" dedi.



'İNGİLTERE PAZARI DA HAREKETLİ'



İngiltere pazarından turistlerin de Alanya özelinde arttığını vurgulayan Sili, Alanya'da daha önce hiç İngiliz turist ağırlamayan tesislerin de bu yıl İngiliz turist ağırlamaya başladığını söyledi.



Turizmdeki yegane sıkıntının döviz kurları ile maliyetler arasındaki orantısızlık olduğunu belirten Sili, "Gelen turist sayılarının artmasına rağmen döviz kurları ile maliyetler arasındaki denge çok önemli. Ülkemizde döviz kurlarının daha yukarı çıkması lazım çünkü döviz kurları ile maliyetler orantılı değil. Bu durum da ihracat yapan diğer firmalar gibi yerinde ihracat yapan turizmcileri de etkiliyor" diye konuştu.



'EN FAZLA KAYNAK PAZARA SAHİP BÖLGE ALANYA'



Kurulduğu ilk döneminde 'Yönetim Kurulu Üyesi' olarak görev aldığı 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmalarının turizme önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Sili, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte TGA çalışmaları sayesinde kaynak pazarlarımız arttı. Doğu ülkeleri, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkeleri kaynak pazarlarımıza dahil oldular.

Hükümet özellikle kültür, spor ve sağlık turizmlerine ciddi yatırımlar yaptı. Böylelikle Türkiye turizmi çok daha çabuk toparlandı. Krize bağışıklığı olan bir sektör haline de geldik. Alanya olarak yapmamız gereken sadece deniz, kum, güneş turizmi ekseninde kalmayıp, spor, kültür ve sağlık turizmleri için de çalışmak. Böylece belki 12 ay turizm olmasa bile belirli bir oranda kabuğumuzu kırabiliriz. Çünkü spor, kültür ve sağlık, düşük sezon dediğimiz aylarda yapılacak olan turizm çeşitleri. Önümüz açık ama çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.



Alanya'nın Antalya'da en fazla kaynak pazara sahip bölge olduğunu, ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) ve ALTİD'in Polonya, Doğu Avrupa, İran gibi değişik pazarlara yönelik çalışmalarının da bunda büyük etkisinin bulunduğunu söyleyen Sili, "Alanya'da her gelir grubuna, alt, orta ve üst segmente hitap eden tesislerimiz var. Ayrıca şehir ve turizmin iç içe oluşu da önemli bir özellik. Bunlar da Alanya'nın cazibesini arttırıyor" dedi.



'TURİSTİN HARCAMA EĞİLİMLERİ YÜKSEK DEĞİL'



Alanya'daki turistik tesislerin yaklaşık yüzde 70'inin açıldığını, mayıs başı itibarıyla tamamının açılmasını beklediklerini de söyleyen Sili, "Göstergeler ve verilere bakıldığında beklentilerimiz iyi. Geçen yıl 4 milyon civarı turist ağırladık. Bu yıl hedefimiz en az 5 milyon turist. Ancak şunu da özellikle vurgulamak isterim. Alanya'yı tercih eden turistlerin harcama eğilimleri çok yüksek değil. O nedenle esnafımız 'Beklentiler iyi' diye hatalar yapmasın. Tedbirli olmakta yarar olacaktır" şeklinde konuştu. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi