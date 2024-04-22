Polisten 'Önce Yaya' uygulaması

ALANYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayaya öncelik bilincini yaygınlaştırmak için sürücüleri yaya geçitlerinde durdurup broşür dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.



Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Alanya'nın en işlek caddelerinde yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde sürücüleri bilgilendirmek için uygulama yaptı. Uygulamada ışıksız kavşakla yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında sürücülere el broşürü dağıttı. Polis durdukları araçlardaki sürücülere eğitici bilgiler de verdi. Sürücüler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek polis memurlarına teşekkür etti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi