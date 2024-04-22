Polisten 'Önce Yaya' uygulaması

ALANYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayaya öncelik bilincini yaygınlaştırmak için sürücüleri yaya geçitlerinde durdurup broşür dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.
Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Alanya'nın en işlek caddelerinde yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde sürücüleri bilgilendirmek için uygulama yaptı. Uygulamada ışıksız kavşakla yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında sürücülere el broşürü dağıttı. Polis durdukları araçlardaki sürücülere eğitici bilgiler de verdi. Sürücüler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek polis memurlarına teşekkür etti. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.