21 Nis 2024 - 21:43- Ekonomi G:

Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor! 15 TL’yi ödemeyenlere 12 bin TL ceza var!

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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alanların en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor.

Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor! 15 TL’yi ödemeyenlere 12 bin TL ceza var! mask
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Eğer ehliyetinizi yenilemek için gerekli olan 15 TL’lik ödemeyi yapmazsanız, ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı’nın salgın döneminde yayımladığı açıklamaya göre, eski tip ehliyet kullanımı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklanacak ve bu tarihten sonra eski tip ehliyet kullananlar en az 12.000 TL ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Ehliyet yenileme işlemi oldukça basittir. İlk adım olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden randevu almanız gerekiyor.

Daha sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve 15 TL tutarındaki ödemeyi yapmalısınız:

Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor! 15 TL’yi ödemeyenlere 12 bin TL ceza var!

Kimlik belgesi
1 adet biyometrik fotoğraf
Eski tip ehliyet
Adli sicil belgesi
Kan grubunu gösteren belge
Sağlık raporu
12+ 3 TL tutarındaki değerli kağıt ücretinin yatırıldığını gösteren belge
Bu belgelerle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden alacağınız randevuya giderek ehliyetinizi hızlıca yenileyebilirsiniz. Bu süreci atlamamak ve cezalardan kaçınmak için gereken adımları hemen atmaya başlayın!

# sağlık, Ocak

21 Nis 2024 - 21:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor! 15 TL’yi ödemeyenlere 12 bin TL ceza var! mask
Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor! 15 TL’yi ödemeyenlere 12 bin TL ceza var!
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