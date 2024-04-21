21 Nis 2024 - 21:14- Spor G:

Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı

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TFF 3. Lig'in 29. haftasında bugün Siirt İl Özel İdare Spor'a konuk olan Armoni Alanya Kestelspor, küme düşme hattında yer alan rakibinin taraftarları tarafından saldırıya uğradı

Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı mask
Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı
Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı
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ARMONİ Alanya Kestelspor, bugun deplasmanda oynadığı Siirt İl Özel İdare Spor maçı öncesinde ve sonrasında adeta kabusu yaşadı.

Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı

Hafta içinde Siirt taraftarlarından tehdit mesajları alan mavi beyazlı oyuncular, bugün oynanan maç öncesinde stadyumda darp edildi.

Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı

Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre; maç kampı için Batman'ı tercih eden ve maçtan hemen önce Siirt'e gelen temsilcimiz, maç öncesinde rakip takım taraftarları tarafından saldırıya uğradı.

Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı

Maça çıkmak istemeyen Armoni Alanya Kestelsporlu oyuncular, olayların yatışmasının ardından maça çıktılar. Maç boyunca taciz edilen Alanya Kestelsporlu futbolcular ve Teknik heyetin büyük korku yaşadıkları bildirildi.

Maçın ardından bir paylaşım yapan Alanya Kestelspor Kulübü şu açıklamalara yer verdi: "Siirt’te müsabaka öncesi büyük şiddet ve futbol terörüne maruz kaldık. Futbolcularımızın Devlet Hastanesi’nde tedavileri yapıldı. Karayolu ile evimize dönüyoruz. Geniş ve detaylı açıklama ilerleyen saatlerde yapılacaktır." Cemali AYDINOĞLU

Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı
Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı
Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı

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21 Nis 2024 - 21:14 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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