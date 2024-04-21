Alanya Kestelspor'lu oyunculara jiletli saldırı

ARMONİ Alanya Kestelspor, bugun deplasmanda oynadığı Siirt İl Özel İdare Spor maçı öncesinde ve sonrasında adeta kabusu yaşadı.

Hafta içinde Siirt taraftarlarından tehdit mesajları alan mavi beyazlı oyuncular, bugün oynanan maç öncesinde stadyumda darp edildi.

Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre; maç kampı için Batman'ı tercih eden ve maçtan hemen önce Siirt'e gelen temsilcimiz, maç öncesinde rakip takım taraftarları tarafından saldırıya uğradı.

Maça çıkmak istemeyen Armoni Alanya Kestelsporlu oyuncular, olayların yatışmasının ardından maça çıktılar. Maç boyunca taciz edilen Alanya Kestelsporlu futbolcular ve Teknik heyetin büyük korku yaşadıkları bildirildi.

Maçın ardından bir paylaşım yapan Alanya Kestelspor Kulübü şu açıklamalara yer verdi: "Siirt’te müsabaka öncesi büyük şiddet ve futbol terörüne maruz kaldık. Futbolcularımızın Devlet Hastanesi’nde tedavileri yapıldı. Karayolu ile evimize dönüyoruz. Geniş ve detaylı açıklama ilerleyen saatlerde yapılacaktır." Cemali AYDINOĞLU