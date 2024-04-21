- Ekonomi

TÜVTÜRK’ten müjdeli haber: Muayene süreleri uzatıldı ve bazı zorunluluklar kaldırıldı!

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TÜVTÜRK, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Artık araç muayenelerinde süre değişti ve bazı zorunluluklar kaldırıldı.

TÜVTÜRK’ten müjdeli haber: Muayene süreleri uzatıldı ve bazı zorunluluklar kaldırıldı! mask
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TÜVTÜRK’te yeni bir dönem başlıyor. Araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri hakkında TÜVTÜRK tarafından önemli bir bilgilendirme yapıldı.

Araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmayı hedefleyen bu çağrıda, gelecekte atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunmakta olup, bu araçların sınıflarına ve yaşlarına göre belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmeleri gerekmektedir.

Muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırması zorunlu değil.

Bu nedenle, 2021 ve önceki yıllara ait tüm araç sahipleri, muayene sürelerinde TÜVTÜRK istasyonlarına hızla başvurmak zorundadır. Ancak, bu yoğunluk çeşitli sorunlara yol açarken, TÜVTÜRK, bu durumu kontrol altına almak için çeşitli yeni adımlar atıyor.

Geçmişte, muayene sürelerini kısaltmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devreden TÜVTÜRK, bu adımıyla birçok aracın muayene sürecini daha erken tamamlamasına olanak tanımıştı.

Ayrıca, yetkili kurum tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli değişiklik, Türkiye’nin 77 şehrinde mobil istasyonların faaliyete geçirilmesiyle randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa çözüm getirmek oldu.

Bu adımlarla TÜVTÜRK, yoğunluğu bir miktar azaltmayı başardı ve yeni yılda gezici istasyon sayısını artırma hedefiyle ilerliyor.

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri gerçekleştirilmekte. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi yalnızca sabit istasyonlarda yapılabiliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabilmektedir.

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21 Nis 2024 - 20:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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