Adana'da bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, rengarenk görüntülere sahne oldu. 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ortaya adeta Rio Karnavalı'nı aratmayan görüntüler çıktı. İşte 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli kareler...
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Rio değil Adana: Karnaval görüntüleri sosyal medyanın diline düştü
Adana'da bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler Rio Karnavalı'nı aratmadı. Karnaval, rengarenk görüntülere sahne olurken ziyaretçiler de doyasıya eğlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.