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Rio değil Adana: Karnaval görüntüleri sosyal medyanın diline düştü

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Adana'da bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler Rio Karnavalı'nı aratmadı. Karnaval, rengarenk görüntülere sahne olurken ziyaretçiler de doyasıya eğlendi.

Rio değil Adana: Karnaval görüntüleri sosyal medyanın diline düştü mask
Rio değil Adana: Karnaval görüntüleri sosyal medyanın diline düştü
Rio değil Adana: Karnaval görüntüleri sosyal medyanın diline düştü
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Adana'da bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, rengarenk görüntülere sahne oldu. 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ortaya adeta Rio Karnavalı'nı aratmayan görüntüler çıktı. İşte 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli kareler...

21 Nis 2024 - 19:57 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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