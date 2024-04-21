- Ekonomi

Hyundai fiyatları yarıya indirdi: İ10 kampanyası başladı

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Sıfır kilometre otomobil arayanlar için müjde! Hyundai i10’un fiyatları düştü ve ay sonu fiyatları belli oldu!

Hyundai fiyatları yarıya indirdi: İ10 kampanyası başladı mask
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Sıfır kilometre otomobil piyasasında fiyat politikaları önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda en uygun seçenek arayanlar için Hyundai i10’un fiyatları oldukça dikkat çekiyor.

Hyundai i10 Fiyatları:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 835.000 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 885.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 905.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 970.000 TL
Hyundai’nin esnek fiyat politikası ve Türkiye’de üretim yapması, i10 modelini diğerlerinden ayırıyor. Bu sayede en uygun fiyatı sunan marka konumunda. ÖTV muafiyetiyle birlikte araçlar daha cazip hale geliyor.

Hyundai fiyatları yarıya indirdi: İ10 kampanyası başladı

Fiyat Listesindeki Son Değişiklikler

Hyundai i10 modelinin fiyatlarına son olarak yapılan güncellemeyle birlikte, piyasadaki rakiplerine göre oldukça rekabetçi konuma geldi. Artık Hyundai i10, uygun fiyatı ve performansıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle sıfır kilometre otomobil arayanlar için Hyundai i10 tercih sebebi olabilir.

# Bir, Son, Yer, türkiye, Otomobil

21 Nis 2024 - 19:04 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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