Hyundai fiyatları yarıya indirdi: İ10 kampanyası başladı

Sıfır kilometre otomobil piyasasında fiyat politikaları önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda en uygun seçenek arayanlar için Hyundai i10’un fiyatları oldukça dikkat çekiyor.
Hyundai i10 Fiyatları:
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 835.000 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 885.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 905.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 970.000 TL
Hyundai’nin esnek fiyat politikası ve Türkiye’de üretim yapması, i10 modelini diğerlerinden ayırıyor. Bu sayede en uygun fiyatı sunan marka konumunda. ÖTV muafiyetiyle birlikte araçlar daha cazip hale geliyor.
Fiyat Listesindeki Son Değişiklikler
Hyundai i10 modelinin fiyatlarına son olarak yapılan güncellemeyle birlikte, piyasadaki rakiplerine göre oldukça rekabetçi konuma geldi. Artık Hyundai i10, uygun fiyatı ve performansıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle sıfır kilometre otomobil arayanlar için Hyundai i10 tercih sebebi olabilir.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.