Yapı Kredi Bankası emekli maaş promosyonu: 18.000 TL’ye kadar kazanç!

Yapı Kredi Bankası’nın emekli maaş promosyonu güncellendi!

İşte yeni ödeme miktarları:

10.000 TL’ye kadar maaşı olanlara 6.250 TL

10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaşı olanlara 10.000 TL

15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaşı olanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzerinde maaşı olanlara 15.000 TL



Ayrıca, belirli koşulları sağlayan emekliler ek promosyonlar da alabiliyorlar. Örneğin, Yapı Kredi Bankası’na 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenler 1.000 TL ek promosyon alırken, banka kartlarından toplamda 1.000 TL harcama yapanlar bir ek promosyon daha alıyorlar. Yapı Kredi Mobil’e giriş yaparak veya yeniden aktifleştirerek de 1.000 TL ek promosyon alma imkanı bulunuyor. Tüm bu ek promosyonları alan bir emekli müşteri, 15.000 TL maaş promosyonunun yanı sıra toplamda 3.000 TL ek promosyon da alabilir, böylece toplam ödeme tutarı 18.000 TL’ye ulaşabilir.