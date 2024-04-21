- Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabı sona erdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’da bu yıl 59’uncusu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı tamamlandı. İstanbul’da tamamlanacak turun ilk etabının kazananları sırasıyla Fabio Jakobsen, Sasha Weemaes ve Simon Dehairs oldu.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabı sona erdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’dan başlayarak İstanbul’a kadar uzanan ve Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı.

14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi, yaklaşık 2 bin kişilik organizasyonda, 8 gün boyunca pedal çevirecek.

1188 kilometrelik parkurda yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya yarışıp ter dökmeye başladı.

163 kariyer zaferi bulunan profesyonel bisiklet yarışçısı ’Sprintlerin Kahramanı’ olarak da bilinen Mark Cavendish’in de aralarında bulunduğu sporcular sabah erken saatlerde start noktasında toplandı.

Çok sayıda vatandaşın büyük ilgi gösterdiği 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Lara’daki Düdenpark’tan saat 10.30’da başladı.

Sporcular Belek, Serik, Döşemealtı ve Aksu’yu takip edip şehir merkezine giriş yaparak 138 kilometreyi 3 saate yakın sürede tamamladı.

2 saat 56 dakika 14 saniyede finişi geçen Fabio Jakobsen birinci olurken, Sasha Weemaes ikinci, Simon Dehairs ise üçüncü oldu. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile kazanan sporculara madalyaları verildi.

59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabı olan 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı, yarın koşulacak.

Kaynak: DHA

# başladı, türkiye, Antalya, İstanbul

21 Nis 2024 - 18:46 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı mask
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Alanya’da yamaç paraşütü hedef yarışması başladı mask
Alanya’da yamaç paraşütü hedef yarışması başladı
ALKÜ'de 26 ekip kıyasıya yarışacak mask
ALKÜ'de 26 ekip kıyasıya yarışacak
Külüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı mask
Külüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı
Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazır mask
Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazır
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı mask
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber