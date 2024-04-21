59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabı sona erdi

Antalya’dan başlayarak İstanbul’a kadar uzanan ve Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı.

14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi, yaklaşık 2 bin kişilik organizasyonda, 8 gün boyunca pedal çevirecek.

1188 kilometrelik parkurda yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya yarışıp ter dökmeye başladı.

163 kariyer zaferi bulunan profesyonel bisiklet yarışçısı ’Sprintlerin Kahramanı’ olarak da bilinen Mark Cavendish’in de aralarında bulunduğu sporcular sabah erken saatlerde start noktasında toplandı.

Çok sayıda vatandaşın büyük ilgi gösterdiği 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Lara’daki Düdenpark’tan saat 10.30’da başladı.

Sporcular Belek, Serik, Döşemealtı ve Aksu’yu takip edip şehir merkezine giriş yaparak 138 kilometreyi 3 saate yakın sürede tamamladı.

2 saat 56 dakika 14 saniyede finişi geçen Fabio Jakobsen birinci olurken, Sasha Weemaes ikinci, Simon Dehairs ise üçüncü oldu. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile kazanan sporculara madalyaları verildi.

59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabı olan 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı, yarın koşulacak.

Kaynak: DHA