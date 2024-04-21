- Ekonomi

Emeklilere zam müjdesi! Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Zam oranı ve en düşük emekli maaşı belli oldu!

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Emekli maaşlarındaki zam beklentileriyle ilgili açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Emeklilere zam müjdesi! Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Zam oranı ve en düşük emekli maaşı belli oldu! mask
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Emekli maaşlarına yapılması beklenen zam hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunarak, “Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili çalışmaları var. Bu sadece maaş zammı değil. Bu yılı Emekliler Yılı ilan ettik. Buna uygun olarak emekli vatandaşlarımıza müjdeler duyuracağız. Emeklilere enflasyona göre yapılacak zamın yanı sıra ek artışlar da yapılacak. Ayrıca birçok sosyal hak da emeklilere sunulacak. Bu imkanlar emeklilerin bütçelerini etkileyecek.” dedi.

Emekli maaşları için zam çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Emeklilerimizin maaşlarına 6 aylık bir artış yapıldı ve yüzde 50’ye varan iyileştirme sağlandı. Bu zam 6 ay için geçerliydi. Temmuz ayında bir sonraki 6 aylık dönem için değerlendirme yapılacak. Bunun için gerekli düzenlemeler yapılacak. Emeklilerimizi memnun edecek kararlar alınacak ve ülkemizin artan imkanları emeklilerle paylaşılacak. Bu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle olacak.” şeklinde konuştu.

EMEKLİLERE YÜZDE KAÇ ZAM VERİLECEK?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Bu için öncelikle enflasyon verilerine bakılması gerekiyor. 2024 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon emekli maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen yüzde 15,05’lik enflasyon oranı şimdiden emeklilere yansıtıldı. Geriye kalan 3 ayda ortaya çıkacak enflasyon da bu rakama eklenerek emekli zammı oranı belirlenecek. Beklenen oranın yüzde 25 seviyesinde olması tahmin ediliyor.Emeklilere sadece enflasyon farkı verilerek zam yapılmayacak. Bu rakamın üzerine bir de refah payı artışı eklenecek.

Emeklilere zam müjdesi! Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Zam oranı ve en düşük emekli maaşı belli oldu!

Bu refah payının ne kadar olacağına dair bir hesaplama formülü bulunmuyor. Tamamen hükümetin inisiyatifinde olan bu uygulamada yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam oranı bekleniyor. Bu şekilde emeklilerin maaş zamlarının Temmuz 2024 döneminde toplamda yüzde 30 olması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANACAK!

Emekliler için önemli bir konu da en düşük emekli maaşı. 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı için de zam çalışmaları yapıldığı bildirildi. Bu rakamın 12.500 TL’ye yükseltileceği söylentiler arasında dolaşırken, bu konuda resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

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21 Nis 2024 - 17:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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