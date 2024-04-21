İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü

TV 8’in bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim’in 6. sezon yarışmacılarından biri olan Yağmur Taktaş, Bahar Candan’la olan yakın arkadaşlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu.
Yıllar önce İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın yurtdışında eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
"BENİM ÖLÜM TÜRKİYE'YE GELİR"
Blog Yağmur hesabında yer alan mesaja göre, Yağmur Taktaş arefe günü Amerika'da eski sevgilisi tarafından cinayete kurban gitti. Genç kadının cenazesi ailesiyle yaşadığı Adana'ya getirilerek defnedildi. Eski sevgilisiyle sorunlar yaşayan Taktaş'ın annesine daha önce "Benim ölüm Türkiye'ye gelir" dediği de ileri sürüldü.
HESABINI DA ELE GEÇİRDİ
Bunların yanı sıra Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor.
Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına korku filmi karakteri Chucky görseli koyduğu iddiası ise herkesin kanını dondurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.