Alanya'da Yamaç Paraşütü Akdeniz Bögesi hedef yarışması yapıldı

Hıdırellez uçuş alanından başlayan, Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan ve 380 metrelik uçuş alanında yapılan organizasyonda heyecan dolu mücadeleler gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinin birincisi Bayaraa Bolormaa (ferdi sporcu) olurken; ikincisi Yasaman Alirezazadeh (ferdi sporcu) ve üçüncüsü Zeynep Koçak (Hatay Spor Kulübü) oldu. Erkekler kategorisinin birincisi Chen Zhou (ferdi sporcu), ikincisi Yang Chen (ferdi sporcu) ve üçüncüsü Cemal Direkçi ( Alanya Havacılık Kulübü) oldu. Takım sıralamasında birinci Alanya Havacılık Kulübü, ikinci Adana Havacılık Kulübü ve üçüncü Alanya Yamaç Paraşütü Spor Kulübü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları yetkililer tarafından verildi.



25-28 Nisan tarihleri arasında Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası 1. Etap Müsabakaları Alanya da yapılacaktır.