21 Nis 2024 - 17:08- Ekonomi G:

SGK duyurdu: Bu hastalığa sahip olanlar erken emekli olacak

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni açıklamalarla, belirli sağlık sorunlarına sahip olanların erken emekli olabilecekleri duyuruldu.

SGK duyurdu: Bu hastalığa sahip olanlar erken emekli olacak mask
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Bu kapsamda, SGK’nın belirlediği 18 hastalıktan birine sahip olanların erken emeklilik hakkına sahip olacakları belirtildi. Sigortalı bireyler, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik imkanından faydalanabilecekler.

SGK’nın açıklamasına göre, sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilerin erken emeklilik seçeneği devreye girecek.

Bu hastalıklarla ilgili olarak SGK’nın yayınladığı liste şu şekilde:

SGK duyurdu: Bu hastalığa sahip olanlar erken emekli olacak

AIDS
Behçet Hastalığı
Beyin Tümörleri
Bipolar Bozukluk
Demans
Epilepsi
Felç
Görme Kaybı
Kanser
Multipl Skleroz (MS)
Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)
Parkinson Hastalığı
Serebral Palsi
Şizofreni
Siroz
Tüberküloz
Uzuv Kayıpları
Zeka Geriliği
Bu hastalıklardan birine sahip olanlar, belirli şartları sağladıklarında erken emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Bu şartlar ise şunlardır:

En az 10 yıl sigortalı olma
1800 günlük prim ödemesi
Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmesi
Maluliyet durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi
En az %60 oranında bir güç kaybı
Bu açıklama ile belirlenen hastalıklara sahip olanlar, belirli şartları sağladıklarında erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

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21 Nis 2024 - 17:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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