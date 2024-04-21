SGK duyurdu: Bu hastalığa sahip olanlar erken emekli olacak

Bu kapsamda, SGK’nın belirlediği 18 hastalıktan birine sahip olanların erken emeklilik hakkına sahip olacakları belirtildi. Sigortalı bireyler, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik imkanından faydalanabilecekler.
SGK’nın açıklamasına göre, sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilerin erken emeklilik seçeneği devreye girecek.
Bu hastalıklarla ilgili olarak SGK’nın yayınladığı liste şu şekilde:
AIDS
Behçet Hastalığı
Beyin Tümörleri
Bipolar Bozukluk
Demans
Epilepsi
Felç
Görme Kaybı
Kanser
Multipl Skleroz (MS)
Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)
Parkinson Hastalığı
Serebral Palsi
Şizofreni
Siroz
Tüberküloz
Uzuv Kayıpları
Zeka Geriliği
Bu hastalıklardan birine sahip olanlar, belirli şartları sağladıklarında erken emeklilik hakkına sahip olacaklar.
Bu şartlar ise şunlardır:
En az 10 yıl sigortalı olma
1800 günlük prim ödemesi
Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmesi
Maluliyet durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi
En az %60 oranında bir güç kaybı
Bu açıklama ile belirlenen hastalıklara sahip olanlar, belirli şartları sağladıklarında erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.