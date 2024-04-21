SGK duyurdu: Bu hastalığa sahip olanlar erken emekli olacak

Bu kapsamda, SGK’nın belirlediği 18 hastalıktan birine sahip olanların erken emeklilik hakkına sahip olacakları belirtildi. Sigortalı bireyler, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik imkanından faydalanabilecekler.

SGK’nın açıklamasına göre, sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilerin erken emeklilik seçeneği devreye girecek.

Bu hastalıklarla ilgili olarak SGK’nın yayınladığı liste şu şekilde:

AIDS

Behçet Hastalığı

Beyin Tümörleri

Bipolar Bozukluk

Demans

Epilepsi

Felç

Görme Kaybı

Kanser

Multipl Skleroz (MS)

Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)

Parkinson Hastalığı

Serebral Palsi

Şizofreni

Siroz

Tüberküloz

Uzuv Kayıpları

Zeka Geriliği

Bu hastalıklardan birine sahip olanlar, belirli şartları sağladıklarında erken emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Bu şartlar ise şunlardır:

En az 10 yıl sigortalı olma

1800 günlük prim ödemesi

Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmesi

Maluliyet durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi

En az %60 oranında bir güç kaybı

Bu açıklama ile belirlenen hastalıklara sahip olanlar, belirli şartları sağladıklarında erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler.