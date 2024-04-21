Alanya'nın gururu Toprak'tan yeni birincilik

TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışa 9. cepten başlayan ROKiT BMW takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.
Yarışta Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner ise üçüncü oldu.
Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.