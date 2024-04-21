Alanya'da korkunç kaza: Bir anlık dikkatsizlik...

Edinilen bilgiye göre kaza Oba Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir inşaatta temizlik personeli olarak çalışan H.B. birinci katta temizlik yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek merdiven boşluğundan düştü. H.B’nin düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürdü. H.B’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.