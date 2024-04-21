Pazartesi günü bankaya giden ödemesini alacak! Adınıza 50.000 TL ödeme hazır

Krediye Anında Ulaşın: Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Denizbank’ın sunduğu bu özel krediye başvurmak oldukça basit. Sadece bir SMS ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. “Kredim TC Kimlik” yazıp 3280’e göndererek başvurunuzu tamamlayın. Başvurunuz hızla değerlendirilip sonuçlandırılacak ve size bilgilendirme yapılacaktır.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.