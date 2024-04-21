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Turistlere 'kraliçe' gibi hissettiren karşılama

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TURİZMDE yeni rekor hedefleyen Antalya'da ören yerlerini ziyaret eden turistler, kırmızı karanfillerle karşılandı. Türkiye'ye 4'üncü kez geldiğini belirten Karmen Peralta, "Çok güzeldi. Çiçekli karşı...

Turistlere 'kraliçe' gibi hissettiren karşılama mask
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TURİZMDE yeni rekor hedefleyen Antalya'da ören yerlerini ziyaret eden turistler, kırmızı karanfillerle karşılandı. Türkiye'ye 4'üncü kez geldiğini belirten Karmen Peralta, "Çok güzeldi. Çiçekli karşılama da kraliçe gibi hissettirdi" dedi.

Turizm kenti Antalya, 2024 yılı turizm sezonundan umutlu. 2024 yılı Mart ayına geçen yılın aynı dönemine göre turist verilerinde yüzde 20 artışla başlayan kent, yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatille birlikte iç pazarda 2 milyon kişinin geldiği kentte, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sezonu erken başlattı.

Antalya Valiliği, kente gelen turistlere bu yıl ilk defa özel bir karşılama düzenledi. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram öncülüğündeki ekip, kentin ören yerleri ve müzelere gelen turistlere çiçek verip 'Hoş geldiniz' dilekleriyle karşıladı. İspanya'dan gelen yaklaşık 100 kişinin bulunduğu turist grubu Perge Antik Kenti'ni ziyaret ettiği sırada çiçeklerle karşılandı. Şaşkın bakışlar eşliğinde kırmızı karanfilleri alan turistler, fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdi.

‘KARŞILAMA BİZİ ETKİLEDİ’

Çok mutlu olduklarını belirten turistler ilk defa böyle bir karşılama gördüklerini, bu misafirperverliği unutmayacaklarını söyledi. İspanyol Puri Karandi, Perge Antik Kenti'nden etkilendiğini belirtti. Karandi, “Burada gördüklerim karşısında nutkum tutuldu. Bu karşılama da bizi büyüledi. Ülkeme gittiğimde bu durumu anlatacağım ve Türkiye'ye gitmelerini tavsiye edeceğim" dedi. Karmen Peralta Türkiye'ye 4'üncü kez geldiğini ve Türkiye'ye aşık olduğunu söyledi. Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini, daha güzel bir şeyin olmayacağını düşünürken Antalya'ya geldiğini ifade eden Peralta, “Antalya'da Perge ve Aspendos antik kentlerini ziyaret ettim. Çok güzeldi. Çiçekli karşılama da kraliçe gibi hissettirdi. İlk başta şaka olarak düşündüm ancak çok mutlu oldum" diye konuştu.

‘ONLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU ETTİ’

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, organizasyonla turistlere Türk misafirperverliğini göstermek için hoş bir karşılama planladıklarını söyledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de destekleriyle düzenledikleri çiçekli karşılamanın turistlerin unutulmayacak anıları arasında yer alacağını belirten Karabayram, “Antalya turizmde adını her zaman en üst sıralarda olmakla sürdürecek. Bu yıl turizmde de iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turistler çiçeklerle bizleri karşılarında görünce inanılmaz mutlu oldular. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti" dedi.

21 Nis 2024 - 16:04 DHA Antalya- Gündem

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