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Hibe destekli çiftlikten yurt dışına balık ihracı

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ERZURUM'un İspir ilçesinde Mahmut Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı 800 bin liralık hibe desteği ile Arkun Barajı'nda kurdu?...

Hibe destekli çiftlikten yurt dışına balık ihracı mask
Hibe destekli çiftlikten yurt dışına balık ihracı
Hibe destekli çiftlikten yurt dışına balık ihracı
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ERZURUM'un İspir ilçesinde Mahmut Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı 800 bin liralık hibe desteği ile Arkun Barajı'nda kurduğu tesiste ürettiği somonları ihraç ediyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı ile kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. TKDK da bu kapsamda yatırımcılara destek sağlıyor. İspir'de yaşayan balıkçı Mahmut Yaşar, TKDK'nın sağladığı hibe desteği ile 2022'de Arkun Barajı'nda kafes balıkçılığı tesisi kurdu. Yaşar, toplam 1,2 milyon TL'ye mal ettiği tesis için 800 bin TL destek aldı. Yaşar, modern sistemlerden oluşturduğu tesiste ilk yıl 35 ton somon üretimi gerçekleştirdi. Yaşar, toplam 80 ton balık üretim kapasitesine sahip tesiste ürettiği somonların tamamını yurt dışına ihraç etti. Mahmut Yaşar, ilk üretim yılında 35 ton balığı ihracat ürünü olarak satın alan ve ikincil ürün olarak ihraç eden aracı şirketlere satarak ülke için yaklaşık 250 bin dolar ihracat geliri elde edilmesine katkı sağladı.

'HEDEF, ÜRETİMİ ARTIRMAK'

Mahmut Yaşar, 1996-1997'de de Muğla Milas'ta balık üretiminde çalıştığını, yıllar sonra kendi memleketinde hayata geçirdiği proje ile kendi işinin patronu olduğunu söyledi. Balıkçılığın bildiği bir iş olduğunu anlatan Yaşar, "TKDK'nın desteğini öğrenince projelendirip, başvuru yaptık. Devlet, bulunduğumuz bölgede yüzde 65 hibe vererek büyük destek veriyor. Maddi olarak büyük bir külfetin altına girmemizi önlüyor, riskimizi azaltıyor. Bu bizim için gerçekten büyük bir avantaj. Bu destek ile üretim faaliyetlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bizim için çok avantajlı oldu. 80 ton üretim kapasiteli tesisimizde ilk yıl 35 ton somon üretimi yaptık. Eskiden daha ilkel şartlarda üretim vardı. Ama şimdi son derece modern bir tesiste üretim yapıyoruz. Üretimimizin büyük bölümün de yurt dışına ihraç ediyoruz. Devletin desteği ile kısa sürede önemli bir yol aldık. Hedefimiz üretimi artırıp, ülke ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu.

21 Nis 2024 - 16:04 DHA Ankara- Gündem

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