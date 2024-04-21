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Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ‘su korteji’; kano, gondol ve tekneler nehirde

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ADANA’da 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, Seyhan Nehri’nde düzenlenen ‘su korteji’ ile devam etti. Turuncu-yeşil renklerdeki kurdele ve çiçeklerle süslenen onlarca...

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ‘su korteji’; kano, gondol ve tekneler nehirde mask
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ‘su korteji’; kano, gondol ve tekneler nehirde
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ‘su korteji’; kano, gondol ve tekneler nehirde
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ADANA’da 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, Seyhan Nehri’nde düzenlenen ‘su korteji’ ile devam etti. Turuncu-yeşil renklerdeki kurdele ve çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne, Seyhan Nehri’ne indirildi.

Bu yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin sokaklarda kutladığı Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, son gününde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Yurt içi ve yurt dışından 200 bine yakın turistin katıldığı karnaval, Seyhan Nehri’nde düzenlenen ‘su korteji’ ile sürdü. Turuncu-yeşil renklerdeki kurdele ve çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne nehre indirildi, ziyaretçiler selamlandı. Karnavalın buluşma noktası olan Merkez Park’ta eğlenen katılımcılar, kortejin hareket etmesiyle birlikte nehrin kıyı şeridinde kalabalık oluşturdu. Kortejdeki kanocular, gondol ile teknede davul ve zurna ile eğlenenler, kıyıdaki ziyaretçileri selamladı. Bazı kanocular ise akrobatik hareketler yaparak eğlendi. Ziyaretçiler, cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Nehrin ortasına kurulan sahnede konuşan Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Adanalıların misafirperverliğine teşekkür ederek, karnavalın katılımcılarla muhteşem bir görüntüye ulaştığını söyledi.

‘NİSANDA ADANA’YA GELİN, CİĞERİMİ YİYİN’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Portakal Çiçeği Karnavalı, cumhuriyetin kenti Adana’ya, size yakışırdı. Dünyada bir benzeri olmayan bu karnavalın ünü sadece Adana ile sınırlı kalmadı, önce Türkiye’ye ardından da dünyaya yayıldı. Sizin sıcaklığınızdan dolayı her yıl gelen insanlar komşusunu, arkadaşını, tanıdığını da karnavala getirmek istiyor. Her yıl nisanda Adana’ya gelin, ciğerimi yiyin” diye konuştu.

GELEN, BİR DAHA GELMEK İSTİYOR

Karnaval için Kayseri’den kente gelen Beyza Keskin, “Karnaval kesinlikle çok güzel, çok eğlenceli. Burada benim gibi çok sayıda turist var. Bu, çok güzel bir şey. Kısmet olursa seneye de gelmek istiyorum” diye konuştu. Ankara’dan arkadaşlarıyla Adana’ya gelen Bağdat Özer ise “Adana’ya hayran kaldık. Karnavalın bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Çok eğlendik. Bir daha katılacağız” dedi.

Kortejdeki kano, gondol ve tekneler nehir boyunca ilerleyip, kentin tarihi ve kültürel dokularını yansıtan noktalarda ziyaretçileri selamlayıp, bitiş noktasına ulaştı.

21 Nis 2024 - 16:01 DHA Adana- Gündem

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