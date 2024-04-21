Tokat'taki depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı

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TOKAT'ta 5.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Fatih Camisi'nin minaresi, AFAD ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Sulusaray merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde, ilçe merkezindeki Fatih Camisi'nin minaresi de hasar gördü. İnceleme sonrası minarenin yıkılmasına karar verildi. Güvenlik tedbirleri sonrası minare, AFAD ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.