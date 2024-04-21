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'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar

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ARTVİN'in 'sakin şehir' ünvanlı ilçesi Şavşat'ka belediye öncülüğünde çevre temizliği seferberliği başlatıldı. Ellerine aldıkları poşetlerle çöp toplayan ilçe halkı, kısa sürede sokak, cadde...

'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar mask
'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
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ARTVİN'in 'sakin şehir' ünvanlı ilçesi Şavşat'ka belediye öncülüğünde çevre temizliği seferberliği başlatıldı. Ellerine aldıkları poşetlerle çöp toplayan ilçe halkı, kısa sürede sokak, cadde ve piknik alanlarını temizledi.

Şavşat Belediyesi, farkındalık oluşturmak için çevre temizliği seferberliği başlattı. İlçe merkezinde başlayan etkinliğe, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın yanı sıra Şavşat Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, belediyede görevli personel, öğrenciler, öğretmenler ve halk katıldı. Ellerine aldıkları poşetlerle çöp toplayan katılımcılar, kısa sürede sokak, cadde ve piknik alanlarını temizledi. Etkinlik sonrası öğrencilere ikramda bulunuldu.

'TEMİZ BİR ŞAVŞAT İÇİN EL ELE'

Şavşat Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, "Şavşat halkının, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, bu etkinliğe, 7'den 70'e duyarlılık göstermeleri beni çok mutlu etti. Temiz çevre, temiz toplum. Atıksız bir ilçe ve çöp kirliliğini yenmek için çok güzel bir etkinlik oldu. Piknik ve mesire alanlarına atılan cam ve pet şişe, izmarit, poşet gibi doğada uzun yıllar kalan ve çevreye ciddi zararları olan atıkların atılmamasını istiyorum. Bunu hepimiz isteyince başarılı oluruz. Bu etkinliği düzenleyen Şavşat Belediyemize ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Temiz bir doğa, temiz bir Şavşat için el ele, gönül gönüle" dedi.

'HER ŞEY TEMİZ BİR ŞAVŞAT İÇİN'

Etkinlik öncesi konuşan Belediye Başkanı Durmuş Aydın da "Bizler bugün yapmış olduğumuz bu etkinlikte gerek çocuklarımıza gerekse bütün halkımıza çevre bilincini oluşturabilmek için bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Her şey temiz bir Şavşat için. Temiz bir Şavşat'ta yaşamak, bizim ve çocuklarımızın en önemli hakkıdır. Bunu sağlamak belediye olarak bizlerin ve de bütün duyarlı vatandaşlarımızın görevidir. Köylere giderken yol kenarlarında ciddi manada çöplerin atıldığını görüyoruz. Bazı mesire yerleri ve piknik alanları, çöp yorgan haline gelmiş durumda. Belediye olarak sorumluluk alanımız dışında olsa da oraların da temiz tutulması konusunda çalışma ve faaliyetlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

21 Nis 2024 - 16:00 DHA Artvin- Gündem

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