Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

TOKAT'ta, merkez üssü Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk parklara ve sokaklara çıktı.

AFAD verilerine göre, saat 15.03'te merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. 12.38 km derinlikte gerçekleşen depremi evlerinde depremi hissedenler panikle sokaklara ve parklara çıktı. Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.