Burak Özçivit estetik mi yaptırdı?

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Özçivit'in o karesi, estetik yaptırdığını düşündürdü.
BOTOKS VE DOLGU YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Özçivit, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına botoks, gözaltı dolgusu, dudak dolgusu yaptırdığı yönünde yorumlar geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.