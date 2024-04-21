Ve TikTok sonunda yasaklandı

Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşen oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı onaylandı.

ABD’nin TikTok ile savaşı devam ediyor. Temsilciler Meclisi’nde bugün sosyal medya platformu TikTok için oylama gerçekleştirildi. Mecliste yapılan oylama neticesinde Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 58’e karşı 360 oyla kabul edildi.

Tasarıda ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi bulunuyordu. Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden‘ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtmesi halinde satış süresinin 90 gün daha uzatılabileceği de söylendi.

Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına gelecek.

BİDEN "ONAYLAYACAĞIM" SÖYLEMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından yaptığı paylaşımında Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruduğu belirtilmişti.

TikTok tarafından bu hafta başında yapılan açıklamada ise, “170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur“ ifadeleri yer almıştı.

ABD Başkanı Biden ise, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Eğer yasayı geçirirlerse, onaylayacağım“ şeklinde açıklanmıştı.