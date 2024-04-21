Son dakika! Tokat yine sallandı

AFAD'ın verilerine göre Tokat da bir deprem daha meydana geldi. 15:03'te meydana gelen depremin merkezüssü Turhal olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Şu an için herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi