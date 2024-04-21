Havalimanında bomba paniği: Tüm personel ve yolcular tahliye edildi

Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı. Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi.

Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediği açıklandı. Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi