Çalışmadan kazanma dönemi başladı: 3 asgari ücret birden her ay veriyorlar

Bankalar müşteri çekmek için birbiriyle yarış halinde. Yatırım yapmak isteyen ve yastık altındaki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşa güzel haber geldi.
Mevduat faiz oranları adeta uçtu.
Yatırım yapmak isteyen vatandaş yeni faiz oranlarının değişmesiyle birlikte hangi bankanın daha kazançlı olduğunu araştırmaya başladı.
İŞTE BANKALARIN FAİZ GETİRİLERİ:
AKBANK
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 46 bin 641 TL
Faiz Oranı: Yüzde 56,00
Net Getiri: 46 bin 641 TL
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 975 TL
Faiz Oranı: Yüzde 54,00
Net Getiri: 44 bin 975 TL
YAPI KREDİ
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 40 bin 699 TL
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 40 bin 699 TL
QNB FINANSBANK
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 42 bin 477
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 42 bin 477
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 21 TL
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 44 bin 21 TL
VAKIFBANK
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 41 bin 530 TL
Faiz Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 41 bin 530 TL
HALKBANK
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 34 bin 885 TL
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Getiri: 34 bin 885 TL
TEB
Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 45 bin 683 TL
Faiz Oranı: Yüzde 55,00
Net Getiri: 45 bin 683 TL
Mevduat faizi getirisi, yatırılan mevduat miktarına ve faiz oranına bağlı olarak değişmektedir. Faiz oranlarının bankalar arasında rekabetle birlikte değişmesi, mevduat sahipleri için farklı kazanç fırsatları sunabilir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.