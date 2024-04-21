Çalışmadan kazanma dönemi başladı: 3 asgari ücret birden her ay veriyorlar

Bankalar müşteri çekmek için birbiriyle yarış halinde. Yatırım yapmak isteyen ve yastık altındaki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşa güzel haber geldi.

Mevduat faiz oranları adeta uçtu.

Yatırım yapmak isteyen vatandaş yeni faiz oranlarının değişmesiyle birlikte hangi bankanın daha kazançlı olduğunu araştırmaya başladı.

İŞTE BANKALARIN FAİZ GETİRİLERİ:

AKBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 46 bin 641 TL

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 46 bin 641 TL

DENİZBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 975 TL

Faiz Oranı: Yüzde 54,00



Net Getiri: 44 bin 975 TL

YAPI KREDİ

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 40 bin 699 TL

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Getiri: 40 bin 699 TL

QNB FINANSBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 42 bin 477

Faiz Oranı: Yüzde 51,00

Net Getiri: 42 bin 477

GARANTİ

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 21 TL

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 44 bin 21 TL

VAKIFBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 41 bin 530 TL

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 41 bin 530 TL

HALKBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 34 bin 885 TL

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Getiri: 34 bin 885 TL

TEB

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 45 bin 683 TL



Faiz Oranı: Yüzde 55,00

Net Getiri: 45 bin 683 TL

Mevduat faizi getirisi, yatırılan mevduat miktarına ve faiz oranına bağlı olarak değişmektedir. Faiz oranlarının bankalar arasında rekabetle birlikte değişmesi, mevduat sahipleri için farklı kazanç fırsatları sunabilir.