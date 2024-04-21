Ünlü oyuncudan kötü haber: Tek isteğimiz dua

Ünlü oyuncu Neşe Aksoy'un geçtiğimiz günlerde akciğer rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Açıklamada bulunan Neşe Aksoy, "On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca, zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim. Ancak son tahlillerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
'SİZLERDEN İSTEĞİMİZ DUA'
Son olarak ise Aksoy'un bir arkadaşı yaptığı paylaşımla arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi vererek şunları söyledi "Oyuncu arkadaşım Neşe Aksoy akciğerinden 10 aydır tedavi görüyordu. Son kontrollerinde beyninde de görülmüş. Lütfen sizlerden isteğim dua. Rabbim şifasını versin."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.