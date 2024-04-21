Grammy ödüllü ünlü şarkıcı vefat etti

Mandisa takma adıyla tanınan şarkıcı 47 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında "Overcomer" adlı albümüyle en iyi çağdaş Hıristiyan müziği kategorisinde Grammy ödülünü kazanmıştı.
EVDE ÖLÜ BULUNDU
Mandisa 2022'de yazdığı anı kitabı "Out of the Dark: My Journey Through The Shadows To Find God's Joy" isimli eserinde de depresyonu ve hayattaki kederi hakkında açıklamalara yer verdi.Mandisa'nın menajeri BBC'ye yaptığı açıklamada, sanatçının evinde ölü bulunduğunu söylerken, "Şu anda ölüm nedenini ya da daha fazla ayrıntıyı bilmiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.