Feci kaza! Öğrenci servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan, Muhammed Onur Tanrıverdi idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Bilal Özer yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı.

15 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA