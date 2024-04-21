EMEKLİLERE TEK SEFERDE 18 BİN TL NAKİT PROMOSYON! İşte detaylar!

Emekli maaşını ING’den alanlar, ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı’na sahip olanlar ise 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon alacaklar ve toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanacaklar. Bu promosyondan yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yararlanabilecekler.

Promosyon alabilmek için herhangi bir ürün koşulu bulunmuyor. Promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra, aylık gelir tutarına göre farklı nakit promosyon ödemeleri yapılacak. Kampanya 3 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaklar.

Nakit promosyon başvuru işlemleri Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin promosyon tutarı, maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak ve tek bir promosyon ödemesi yapılacak. Nakit promosyon ödemeleri 3 yıl için peşin olarak yapılacak ve taahhüt süresi başlangıç tarihi olarak ödemenin yapıldığı tarih esas alınacak.

ING, belirtilen hizmetleri sonlandırma veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önceki promosyonlardan yararlanan müşteriler, bu kampanyadan yararlanmak için önceki taleplerini iptal edecekler ve kıstelyevm usulüyle iade alacaklar. Ayrıca, aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamayacak.