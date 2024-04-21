Hastane tuvaletinde şok! Temizlik personeli korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu anlaşıldı Özkan'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SUÇLAR YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA