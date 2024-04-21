Büyük bir gürültü koptu. Herkes dışarı çıktı

İddiaya göre, Cumartesi günü etkili olan yağış nedeniyle bir sitenin duvarı, park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.Ekipler molozların altında kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
'GÜRÜLTÜYE KOŞTUK'
Mahalle sakini Semra Tufan, "Bir ses duyduk gürültüye koştuk zaten pencereye. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı. Biz yattıktan sonra zabıta burada görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle duvar çöktü. Herhalde dünki aşırı yağıştan dolayı orası çürüdü ya da çürük olan yer orasıydı tam da bilemiyorum." şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.