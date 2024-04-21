21 Nis 2024 - 14:03- Gündem G:

Büyük bir gürültü koptu. Herkes dışarı çıktı

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İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde herkesi korkutan bir olay yaşandı. Bir sitenin duvarı sabah saatlerinde park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Büyük bir gürültü koptu. Herkes dışarı çıktı mask
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İddiaya göre, Cumartesi günü etkili olan yağış nedeniyle bir sitenin duvarı, park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.Ekipler molozların altında kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

'GÜRÜLTÜYE KOŞTUK'

Mahalle sakini Semra Tufan, "Bir ses duyduk gürültüye koştuk zaten pencereye. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı. Biz yattıktan sonra zabıta burada görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle duvar çöktü. Herhalde dünki aşırı yağıştan dolayı orası çürüdü ya da çürük olan yer orasıydı tam da bilemiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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21 Nis 2024 - 14:03 - Gündem

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