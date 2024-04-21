21 Nis 2024 - 14:05- Ekonomi G:

14.7 milyon vatandaşa yapılacak ödemeler başlıyor: Hesabınıza minimum 5.000 TL yatacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde 14.7 milyon vatandaşa yapılacak olan ödemeler için geri sayım başladı! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruyla, 2 Mayıs itibariyle hesaplara yatacak olan bu ödemeler, vatandaşların sosyal ve ekonomik refahını artırmayı hedefliyor. İşte, bu önemli ödemeler ve başvuru süreciyle ilgili detaylar.

14.7 milyon vatandaşa yapılacak ödemeler başlıyor: Hesabınıza minimum 5.000 TL yatacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

14.7 Milyon Vatandaşa Yapılacak Ödemeler

SGK’nın duyurusuna göre, 1 Mayıs itibarıyla 14.7 milyon vatandaşa çeşitli ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin başında, ölüm aylığı alan vatandaşlar için ek 5,000 TL’lik ödeme geliyor. Özellikle sigortalının vefatı sonucu hak sahiplerine sağlanacak bu ek ödemeler, ailelerin maddi anlamda desteklenmesini amaçlıyor.

Ölüm Aylığı Hakları ve Promosyon Ödemeleri

Ölüm aylığı alan vatandaşlara ek olarak, bankalar tarafından promosyon ödemeleri de sunuluyor. Bu promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor ve en az 5,000 TL olarak belirlenmiş durumda. Başvuruların ardından, bankalar tarafından 1-3 iş günü içinde ödemeler hesaplara yansıtılıyor.

Ölüm Aylığı Başvuru Şartları

Ölüm aylığı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Sigortalı çalışanın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat etmesi durumunda, yakınlarına ölüm aylığı bağlanabiliyor. Başvuruların, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya www.turkiye.gov.tr üzerinden online olarak yapılması gerekiyor. Başvuruların, hak sahiplerinin yasal haklarını kolayca kullanmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Ödeme Detayları ve Başvuru Süreci

Yapılacak olan ödemelerle ilgili tüm detaylar ve başvuru süreçleri, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Hak sahibi vatandaşların bu fırsatları değerlendirmesi, onların sosyal ve ekonomik refahını artırarak daha sağlıklı bir gelecek kurmalarına olanak sağlayacak. Bu önemli ödemelerle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin!

# Bir, devam, ilgili, günü, Sosyal

21 Nis 2024 - 14:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

FİAT Egea’yı tahtından etti: İşte piyasadaki en ucuz sıfır otomobil! mask
FİAT Egea’yı tahtından etti: İşte piyasadaki en ucuz sıfır otomobil!
Milyoner çiftten inanılmaz karar: Bütün servetlerini dağıtıp rahip oldular mask
Milyoner çiftten inanılmaz karar: Bütün servetlerini dağıtıp rahip oldular
Ticari araçlarda devrim gibi buluş: 5 dakikalık şarjla 500 km yol gidiyor! Hem elektrikli hem hidrojen motorlu mask
Ticari araçlarda devrim gibi buluş: 5 dakikalık şarjla 500 km yol gidiyor! Hem elektrikli hem hidrojen motorlu
Araç muayenelerinde müthiş değişiklik: TÜVTÜRK duyurdu! Artık mecburi değil mask
Araç muayenelerinde müthiş değişiklik: TÜVTÜRK duyurdu! Artık mecburi değil
Migros’ta büyük indirim günleri: Deterjan, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı... mask
Migros’ta büyük indirim günleri: Deterjan, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı...
Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi... mask
Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber