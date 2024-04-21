- Asayiş

Kan donduran cinayet! 14 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'te tüyler ürpeten bir olay yaşandı. S. Y. (14), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi (35) uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü.

Kan donduran cinayet! 14 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İddiaya göre, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve ekipler sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, KIZI GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.  Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık, çocuk

21 Nis 2024 - 13:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Tüm Türkiye'de büyük operasyon: 194 şüpheli yakalandı mask
Tüm Türkiye'de büyük operasyon: 194 şüpheli yakalandı
Faciaya ramak kala. Seyir halindeki otobüs yandı mask
Faciaya ramak kala. Seyir halindeki otobüs yandı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı; sürücünün durumu ağır mask
Otomobil ve motosiklet çarpıştı; sürücünün durumu ağır
'Bungalov' tuzağına dikkat: Herkesi bu numara ile dolandırdılar mask
'Bungalov' tuzağına dikkat: Herkesi bu numara ile dolandırdılar
Okul müdürünün 8 öğrenciyi taciz ettiği iddiası! mask
Okul müdürünün 8 öğrenciyi taciz ettiği iddiası!
Fren yerine gaza bastı! 14 araca çarptı mask
Fren yerine gaza bastı! 14 araca çarptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber