Kan donduran cinayet! 14 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti

İddiaya göre, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve ekipler sevk edildi.
BABA ÖLDÜ, KIZI GÖZALTINDA
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.