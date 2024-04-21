- Ekonomi

Felaket senaryosu: Dolar o tarihte 65 TL olacak!

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karağan’ın açıklamalarıyla birlikte Türkiye’nin ekonomik geleceği endişe verici bir hal alıyor. Doların tırmanışı ve IMF’nin kara tablosuyla ilgili yeni tahminleri ülke gündemini sarsıyor. İşte detaylar ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde Türkiye’nin geleceği…

Felaket senaryosu: Dolar o tarihte 65 TL olacak! mask
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Doların Kritik Yükselişi ve Ekonomik Kırılganlık

Fatih Karağan’ın enflasyon hedeflerine dair yaptığı açıklamalar ve öngörüler, doların yükselişine dair karamsar tablonun altını çiziyor. Mayıs ayında beklenen enflasyon oranının %73-75 aralığında olması, doların 65 TL’ye kadar çıkabileceği korkularını güçlendiriyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerine dair verilen güvenceler, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

IMF’nin Karamsar Tahminleri ve Türk Lirası Değer Kaybı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için yeni tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre Türk Lirası’nın değer kaybı devam edecek ve 2026 yılında dolar karşısında 65 TL’ye ulaşması bekleniyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon konusundaki endişeler, Türkiye’nin önündeki ekonomik engelleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Getir Şirketinin Uluslararası Arenadaki Zorlu Mücadelesi

Türk girişimi Getir’in uluslararası genişlemesi ve yaşadığı zorluklar, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Bazı pazarlardan çıkış yapma ve mali kriz söylentileri, şirketin uluslararası arenadaki zorlu mücadelesini gözler önüne seriyor. Getir’in geleceği ve uluslararası pazardaki durumu, Türkiye’nin teknoloji girişimleri açısından önemli bir gösterge olmaya devam ediyor

# türkiye, Bir, devam, fatih

21 Nis 2024 - 13:40 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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