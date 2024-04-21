Felaket senaryosu: Dolar o tarihte 65 TL olacak!

Doların Kritik Yükselişi ve Ekonomik Kırılganlık
Fatih Karağan’ın enflasyon hedeflerine dair yaptığı açıklamalar ve öngörüler, doların yükselişine dair karamsar tablonun altını çiziyor. Mayıs ayında beklenen enflasyon oranının %73-75 aralığında olması, doların 65 TL’ye kadar çıkabileceği korkularını güçlendiriyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerine dair verilen güvenceler, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.
IMF’nin Karamsar Tahminleri ve Türk Lirası Değer Kaybı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için yeni tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre Türk Lirası’nın değer kaybı devam edecek ve 2026 yılında dolar karşısında 65 TL’ye ulaşması bekleniyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon konusundaki endişeler, Türkiye’nin önündeki ekonomik engelleri daha da karmaşık hale getiriyor.
Getir Şirketinin Uluslararası Arenadaki Zorlu Mücadelesi
Türk girişimi Getir’in uluslararası genişlemesi ve yaşadığı zorluklar, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Bazı pazarlardan çıkış yapma ve mali kriz söylentileri, şirketin uluslararası arenadaki zorlu mücadelesini gözler önüne seriyor. Getir’in geleceği ve uluslararası pazardaki durumu, Türkiye’nin teknoloji girişimleri açısından önemli bir gösterge olmaya devam ediyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.