Gazipaşa kayıp adamı arıyor!

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Dün saat 15.00'te evinden çıkan Fetullah Kaya, geri dönmedi. Kaya'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Jandarma tarafından yürütülen arama çalışmalarına AKUT ve İHH Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi de destek verdi. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı. AKUT ekipleri, bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.