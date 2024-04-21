Gazipaşa kayıp adamı arıyor!

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Dün saat 15.00'te evinden çıkan Fetullah Kaya, geri dönmedi. Kaya'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Jandarma tarafından yürütülen arama çalışmalarına AKUT ve İHH Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi de destek verdi. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı. AKUT ekipleri, bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi