Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı

G.M.S idaresindeki yolcu otobüsü, Paşaköy mevkisinde bulunan gişelerden çıkarak kent merkezine doğru hareket etti. Yakıt için istasyona giden sürücü, daha kısa olması amacıyla alt geçidi kullanmak istedi. Yolcu otobüsü, 3 metre yüksekliğindeki alt geçitten geçerken sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolcu otobüsünü lastiklerinin havasını indirerek sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: DHA