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Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor

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Çekya’nın başkenti Prag’da Çek-Türk İş Birliği Parkı’nın temeli 6 Haziran’da atılıyor.Parkta Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe geçmiş sözlerine de yer verilecek.

Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor mask
Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor
Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor
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Çekya’nın başkenti Prag’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa ediliyor. Bölge belediyesi konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye ve Çekya arasında, bu yıl 100. yıldönümünü kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Sayın Egemen Bağış'ın talebi üzerine, Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisi'nin nihai onayının alınması ile sonuçlandırılan karar süreci neticesinde, Petřiny'de Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.

Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor

Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor

ATATÜRK VE MASARYK’İN SÖZLERİNE PARKTA YER ALACAK

Türkiye’nin başkentinden esinlenilerek yaklaşık 20 yıl önce ‘Ankarska’ adı verilen cadde boyunca yer alan bölge, belediye bünyesindeki Ulaştırma ve Çevre Dairesi tarafından haritalandırıldı ve alanın proje kapsamında park olarak yapılandırılmasını ve düzenlenmesini içeren bir çalışma hazırlandı.  Parkta yer alacak banklar ve panolarda yüz yıl önce diplomatik ilişkileri başlatan iki ülkenin kurucu liderleri Atatürk ve Masaryk hakkında bilgilere ve bu iki kurucu liderin tarihe geçmiş sözlerine yer verileceği öğrenildi.

Türk-Çek iş birliğinde yapılacak olan parkın temeli, 6 Haziran 2024 tarihinde atılacak. Belediye açıklamasında, projenin yaklaşık maliyetinin 750 bin Çek kronu (yaklaşık 30 bin Euro) civarında olacağını açıkladı. Türk tarafının sponsorlar aracılığıyla maliyetin yarısını üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.

'İKİ BÜYÜK MİLLET ARASINDAKİ DOSTANE İTTİFAKI GÜÇLENDİRMEKTEN ONUR DUYUYORUZ'

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımsız Çekoslovak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1924 yılından bu yana ülkemizin Büyükelçilik ve İkametgah binaları Prag 6 bölgesinde yer almıştır. 1924 yılında Türkiye ve Çekya arasında her ikisi de çok büyük liderler olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Atatürk ve Çekoslovak Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Masaryk tarafından 100 yıl sürecek bir iş birliği başlatılmıştır. Onların izinden gitmekten ve bu iki büyük millet arasındaki dostane ittifakı güçlendirmeye yönelik miraslarını sürdürmekten onur duyuyoruz. 2022 sonunda Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Prag’a teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve Çek’ler ile diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılını hakkıyla idrak edebilmek için birçok proje yaptık. Prag’daki devlet mülkü binamız hakkında yayınladığımız kitap gibi bu park da kalıcı bir eser olarak Türk Çek ilişkilerinin ve dostluğunun bir sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor
Prag'da Çek-Türk parkının temelleri atılıyor

BAĞIŞ İŞ BİRLİĞİ İÇİN MURATPAŞA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca Büyükelçi Egemen Bağış, süreç boyunca iş birliği ve dayanışması için Prag 6 ilçe belediyesinin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediyesine ve Başkanı Ümit Uysal’a da teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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21 Nis 2024 - 13:01 - Gündem

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