Sokak ortasında infaz! Arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

M.K. ile arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi. Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA