- Ekonomi

Faizle yaşama dönemi: 10 bin TL bile yüzde 51 faiz kazandırıyor

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Bankaların faiz oranlarındaki oynaklık, son bir ay içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Yüksek ve düşük tutarlı mevduat arasındaki fark, bir ay öncesine göre büyük ölçüde azaldı. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu metinlerinde yapılan vurgular, bu değişimin etkilerini gösteriyor.

Faizle yaşama dönemi: 10 bin TL bile yüzde 51 faiz kazandırıyor mask
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Düşük Tutarlı Mevduatlara Yüksek Faiz: Yeni Bir Trend mi?

Son dönemde bankalar, özellikle düşük tutarlı mevduatlara yüksek faiz oranları sunarak dikkat çekiyor. 3 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında 10 bin lira gibi düşük bir tutara bile yüzde 43’e varan faizler uygulanıyor. Bazı bankalarda bu oranlar yüzde 51’e kadar çıkıyor. Üstelik, bu faiz oranları sadece yeni müşterilere değil, tüm müşterilere uygulanıyor.

Merkez Bankası ve Faiz Oranlarındaki Dengelenme

Merkez Bankası, son iki ay içinde TL mevduat faizlerinde düşük ve yüksek tutarlı tasarruf mevduatları arasındaki farkın dengelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında yapılan 5 puanlık faiz artışının ardından, bankacılık sektöründe bu fark azalmaya başladı. Yüksek ve düşük tutarlı mevduat arasındaki faiz farkı, bir ay içinde 8.5 puandan 4 puana geriledi.

Bankaların Hareketliliği ve Faiz Oranları

Bankaların faiz politikalarındaki değişim, özellikle bayram tatili sonrasında belirginleşti. Mevduat faizlerinde artışlar gözlemlenirken, düşük ve yüksek tutarlı tasarruf mevduatları arasındaki faiz oranları da yakınlaştı. 19 Nisan itibarıyla, bir yabancı özel bankada düşük tutarlı mevduatlara uygulanan faiz oranı yüzde 51’e çıkarken, yerli özel bankada bu oran yüzde 48.5’e düştü. Bu durum, düşük tutarlı mevduat ile yüksek tutarlı mevduat faizi arasındaki farkın 4 puana kadar indiğini gösteriyor.

Beklentiler ve Öngörüler

Mevduat faizlerindeki artışın süreceği beklentisi, Merkez Bankası verileri ve sektör analizleriyle destekleniyor. TL mevduat faiz oranlarındaki yükselişin ve düşük ile yüksek tutarlı mevduat faizleri arasındaki dengelenmenin devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi ve reel faiz getirisinin artması beklenirken, ekonomik göstergeler yakından takip ediliyor.

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21 Nis 2024 - 12:35 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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