Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik ve bilimsel çalışmaların yanında konferans, seminer, panel, sempozyum ve toplantılar düzenlemeye de devam ediyor. Alanında uzman isimlerin yer aldığı etkinlikler bilim dünyasına ışık tutarken bu etkinliklerden öğrenciler de en verimli şekilde faydalanıyor. Son olarak ALKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ve Kemik Eklem Cerrahisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Alanya Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı” büyük bir katılımla ALKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, ALKÜ Tıp Fakültesi-Alanya EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin, Ortopedi ve travmatoloji alanındaki akademisyen, hekim ve öğrenciler katıldı.





REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “ALKÜ OLARAK GURUR DUYUYORUZ”



ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, yaptığı konuşmada ALKÜ olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. ALKÜ’nün kurulduğundan bu yana bilimsel toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yaptığının altını çizen Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Bu toplantı bizim için çok önem arz ediyor. Toplantıda ayak bileklerindeki zorlu kırıkların tüm detayları ele alınacak. Bu toplantının bir diğer önemi de bu alanda son güncel verilerin paylaşılması olacak. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.



KOÇAK: “BİLİMSEL ETKİNLİKLERE TAM DESTEK VERECEĞİZ”



Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, konuşmasında belediye olarak Alanya’da yapılan bilimsel organizasyonlara tam destek vereceklerini dile getirdi. Alanya’nın dünyanın gözdesi bir turizm şehri olduğuna da dikkat çeken Başkan Vekili Koçak, “Şehrimiz; Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden çok güzel izler taşıyor. Şu anda da biz bu medeniyetin mirasçıları olarak dünyanın 131 ülkesinden insanın yaşadığı, yabancılar meclisi bulanan bir medeniyetin ev sahipleri olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarım vizyonumuzu da uluslararası organizasyonlara taşımak nasip olur. Bizler de gururla ev sahipliği yapmış oluruz. Başkanımızın selamlarını ileterek toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, toplantının hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



PROF. DR. ASLAN: “ALANYA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”



ALKÜ Tıp Fakültesi-Alanya EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, toplantının bilim camiasına hayırlı olmasını diledi. Alanya’da ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını belirten Prof. Dr. Aslan, “Burada tartışılan konuların bilim dünyası ile ortopedi ve travmatoloji camiasına faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



BAŞKAN ŞAHİN: “BİLİMSEL ORGANİZASYONLARA DEVAM EDİYORUZ”



Toplantının kemik ve eklem cerrahisi alanında çok önemli olduğuna dikkat çeken Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin, dernek olarak bilimsel toplantılara Türkiye’nin birçok şehrinde devam edeceklerini belirtti. Türk dünyasında da faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Şahin, “Özellikle Orta Asya’daki Türk devletlerinin tıp alanında üst düzeyde gelişmesi için dernek olarak destek ve katkılarımızı sunuyoruz. Buradaki Türk devletlerindeki ilk toplantımızın 2018 yılında yapılmasıyla birlikte toplantılar hızla artarak devam etti. Buradaki kardeşlerimizle her türlü bağımızı geliştirirken aynı zamanda bilimsel verilerde de bağ kurmak istiyoruz. Aynı zamanda bu toplantı ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Toplantının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



ZORLU VAKALAR BİLİMSEL ALANDA TARTIŞILDI



Konuşmalarının ardından Alanya, Antalya ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden çok önemli Ortopedi ve Travmatoloji akademisyenlerinin yaptığı sunumlarda; özellikle Alanya ve çevresinde sık görülen önemli yaralanmalar olan ayak bileği ve ayak kırıkları, kırıklı çıkıklar konuları gözden geçirildi. Bilimsel toplantıda, üç ayrı oturumda zorlu vakalar tartışıldı. Alanya dışından gelen katılımcılara Alanya’nın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Toplantı sonunda Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan; ALKÜ Rektörlüğüne, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve Alanya Belediyesine katkıları nedeniyle teşekkürlerini belirtti. Prof. Dr. Ahmet Aslan, Alanya’da çok daha büyük bilimsel toplantılar yapmayı planladıklarını açıkladı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi