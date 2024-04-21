- Eğitim

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ve Kemik Eklem Cerrahisi Derneğinin ortaklaşa düzenlediği “Alanya Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı” alanında uzman profesörler ve hekimlerin katılımla gerçekleştirildi

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu mask
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik ve bilimsel çalışmaların yanında konferans, seminer, panel, sempozyum ve toplantılar düzenlemeye de devam ediyor. Alanında uzman isimlerin yer aldığı etkinlikler bilim dünyasına ışık tutarken bu etkinliklerden öğrenciler de en verimli şekilde faydalanıyor. Son olarak ALKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ve Kemik Eklem Cerrahisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Alanya Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı” büyük bir katılımla ALKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, ALKÜ Tıp Fakültesi-Alanya EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin, Ortopedi ve travmatoloji alanındaki akademisyen, hekim ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “ALKÜ OLARAK GURUR DUYUYORUZ”


ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, yaptığı konuşmada ALKÜ olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. ALKÜ’nün kurulduğundan bu yana bilimsel toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yaptığının altını çizen Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Bu toplantı bizim için çok önem arz ediyor. Toplantıda ayak bileklerindeki zorlu kırıkların tüm detayları ele alınacak. Bu toplantının bir diğer önemi de bu alanda son güncel verilerin paylaşılması olacak. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.


KOÇAK: “BİLİMSEL ETKİNLİKLERE TAM DESTEK VERECEĞİZ”


Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, konuşmasında belediye olarak Alanya’da yapılan bilimsel organizasyonlara tam destek vereceklerini dile getirdi. Alanya’nın dünyanın gözdesi bir turizm şehri olduğuna da dikkat çeken Başkan Vekili Koçak, “Şehrimiz; Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden çok güzel izler taşıyor. Şu anda da biz bu medeniyetin mirasçıları olarak dünyanın 131 ülkesinden insanın yaşadığı, yabancılar meclisi bulanan bir medeniyetin ev sahipleri olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarım vizyonumuzu da uluslararası organizasyonlara taşımak nasip olur. Bizler de gururla ev sahipliği yapmış oluruz. Başkanımızın selamlarını ileterek toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, toplantının hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.


PROF. DR. ASLAN: “ALANYA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”


ALKÜ Tıp Fakültesi-Alanya EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, toplantının bilim camiasına hayırlı olmasını diledi. Alanya’da ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını belirten Prof. Dr. Aslan, “Burada tartışılan konuların bilim dünyası ile ortopedi ve travmatoloji camiasına faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.


BAŞKAN ŞAHİN: “BİLİMSEL ORGANİZASYONLARA DEVAM EDİYORUZ”


Toplantının kemik ve eklem cerrahisi alanında çok önemli olduğuna dikkat çeken Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin, dernek olarak bilimsel toplantılara Türkiye’nin birçok şehrinde devam edeceklerini belirtti. Türk dünyasında da faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Şahin, “Özellikle Orta Asya’daki Türk devletlerinin tıp alanında üst düzeyde gelişmesi için dernek olarak destek ve katkılarımızı sunuyoruz. Buradaki Türk devletlerindeki ilk toplantımızın 2018 yılında yapılmasıyla birlikte toplantılar hızla artarak devam etti. Buradaki kardeşlerimizle her türlü bağımızı geliştirirken aynı zamanda bilimsel verilerde de bağ kurmak istiyoruz. Aynı zamanda bu toplantı ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Toplantının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu


ZORLU VAKALAR BİLİMSEL ALANDA TARTIŞILDI


Konuşmalarının ardından Alanya, Antalya ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden çok önemli Ortopedi ve Travmatoloji akademisyenlerinin yaptığı sunumlarda; özellikle Alanya ve çevresinde sık görülen önemli yaralanmalar olan ayak bileği ve ayak kırıkları, kırıklı çıkıklar konuları gözden geçirildi. Bilimsel toplantıda, üç ayrı oturumda zorlu vakalar tartışıldı. Alanya dışından gelen katılımcılara Alanya’nın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Toplantı sonunda Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan; ALKÜ Rektörlüğüne, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve Alanya Belediyesine katkıları nedeniyle teşekkürlerini belirtti. Prof. Dr. Ahmet Aslan, Alanya’da çok daha büyük bilimsel toplantılar yapmayı planladıklarını açıkladı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ALKÜ'de buluştu

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, Yer, türkiye, devam, eğitim, Gelen, şahin

21 Nis 2024 - 12:27 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

ÖSYM'den flaş duyuru: Hafta sonu 4 sınav yapılacak! Detaylara dikkat... mask
ÖSYM'den flaş duyuru: Hafta sonu 4 sınav yapılacak! Detaylara dikkat...
Alanya Üniversitesi'nde festival heyecanı mask
Alanya Üniversitesi'nde festival heyecanı
Cumhurbaşkanından atama bekleyen öğretmenler için hamle: Hazırlıklara başlanıyor... mask
Cumhurbaşkanından atama bekleyen öğretmenler için hamle: Hazırlıklara başlanıyor...
'2024 rekorlar yılı olacak' mask
'2024 rekorlar yılı olacak'
Stuttgart Üniversitesi ile görüşmeler başladı mask
Stuttgart Üniversitesi ile görüşmeler başladı
Deyim ve atasözlerini resmettiler mask
Deyim ve atasözlerini resmettiler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber