Antalya'da 5 yıldızlı otelde korkunç olay! Ölümden döndü

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Serik ilçesindeki 5 yıldızlı otelde fırtınadan dolayı talihsiz bir kaza yaşandı.

PALMİYE AĞACI ÜZERİNE DEVRİLDİ

67 yaşındaki Keith Robert Mcgreevy güneşlenmek için çıktığı otel bahçesinde fırtınadan dolayı devrilen palmiye ağacı üzerine düştü. Mcgreevy yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi