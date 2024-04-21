Acun Ilıcalı'dan Survivor'da cinsellik hakkında bomba açıklama

343 Digital YouTube kanalının Röveşata programına konuk olan Ilıcalı Survivor'da cinsellik sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ilıcalı'ya programda "Yarışmacıların mesela cinsel istekleri de oluyor. Yorgunluktan veya açlıktan bunları düşünemiyorlar mı sence?" sorusu soruldu. Ilıcalı ise soruya şu şekilde cevap vererek herkesi şaşırttı:

'AYNI YERDE KALMIYORLAR'

"İnsanın o tip konularda kafasındaki gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman zaten vücut onu kapatır kendini. Zaten kadın erkek başka yerlerde kalıyorlar.Aynı yerlerde kalmıyorlar. Bir de o konu Survivor'da bizim alanımızda olan bir konu değil. Ama romantik ilişkiler oldu mu oldu. Birbirinden hoşlananlar oldu mu, oldu. Evlenenler oldu."

Kaynak: Haber Merkezi