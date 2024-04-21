Acun Ilıcalı'dan Survivor'da cinsellik hakkında bomba açıklama

343 Digital YouTube kanalının Röveşata programına konuk olan Ilıcalı Survivor'da cinsellik sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Ilıcalı'ya programda "Yarışmacıların mesela cinsel istekleri de oluyor. Yorgunluktan veya açlıktan bunları düşünemiyorlar mı sence?" sorusu soruldu. Ilıcalı ise soruya şu şekilde cevap vererek herkesi şaşırttı:
'AYNI YERDE KALMIYORLAR'
"İnsanın o tip konularda kafasındaki gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman zaten vücut onu kapatır kendini. Zaten kadın erkek başka yerlerde kalıyorlar.Aynı yerlerde kalmıyorlar. Bir de o konu Survivor'da bizim alanımızda olan bir konu değil. Ama romantik ilişkiler oldu mu oldu. Birbirinden hoşlananlar oldu mu, oldu. Evlenenler oldu."
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.