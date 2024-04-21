Bir zamanların yıldız ismiydi; şimdi çöp topluyor

39 yaşındaki eski model Loni Willison, sık sık magazin muhabirleriyle sokakta yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çöp toplarken karşılaşıyor. Willison, tam 9 yıldır bu şekilde hayatını sürdürüyor.

9 YILDIR SOKAKTA YAŞIYOR

Para ve şöhret içindeki yaşamdan bu noktaya gelmesi herkesi şoke eden Willison, konu hakkında soru soranlara genellikle açıklama yapıyor. Loni Willison'ın da bulunduğu Los Angeles'ın Venice bölgesi, ABD’nin en büyük sorunlarından olan evsizlik krizinin en çok görüldüğü yerlerden biri olarak biliniyor

'BENİ BU HALE KÖTÜ İNSANLAR GETİRDİ'

Muhabirlerin bu hale nasıl geldiğini sorması üzerine "Beni bu hale kötü insanlar getirdi" cevabını vermişti. Willison, "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" sözleriyle sevenlerini üzmüştü.







Kaynak: Haber Merkezi