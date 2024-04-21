- Ekonomi

Milyoner çiftten inanılmaz karar: Bütün servetlerini dağıtıp rahip oldular

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Hindistanlı milyoner çift servetlerini ve lüks yaşam tarzlarını terk ederek rahipliğe geçme kararı aldı.

Milyoner çiftten inanılmaz karar: Bütün servetlerini dağıtıp rahip oldular mask
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Bhandari, rahipliğe geçmesini "Doğru yaşam yolunu seçmeye karar verdim." sözleriyle açıkladı. Çiftin eşya ve paralar dağıttığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
Uygulanan kast sistemi nedeniyle gelir dağılımı adaletsizliğinin yaygın olduğu Hindistan'da ilginç  bir olay yaşandı. Bir çift, tüm servetlerini bağışlayarak rahip olmaya karar verdi.

HAYIR KURUMLARINDAN GELEN YEMEKLERİ YİYECEKLER
Bhavesh Bhandari ve eşi Jinal, çocuklarının ilhamıyla tüm birikimlerini ve lüks eşyalarını fakirlere bağışladı. Çift, artık rahiplik yaparak yalnızca hayır kurumlarından verilen yemekleri yiyecek. Milyonlarca dolar kazandıran aile işletmesi ise devam edecek ancak Bhandari'nin babası ve en büyük kardeşinin yönetiminde olacak.

"KARARIMDAN MEMNUNUM"
Gayrimenkul uzmanı olarak tanınan Bhandari, pazartesi günü Sabarkantha'da tüm mal varlıklarını bırakarak rahipliğe ilk adımı attı. Çift, kraliyet giysileri içinde çiçek dolu bir arabada taşınırken, kalabalığa eşyalarını fırlattı.

Yüzlerce kişi, dağıtılan malları toplamak için 4 kilometrelik yolculukta zengin çifti takip etti. Bhandari, "Doğru yaşam yolunu seçmeye karar verdim ve bunun için rahipliği seçtim. Lüks bir hayat yaşadım ve işimde bile zorlukla karşılaşmadım. Kararımdan memnunum," dedi.

Çift, Jain lideri Acharya Dev Vijay Yog Tilak Suriji Maharaj ile yapılacak olan yemin töreniyle resmi olarak Jain rahipliğine dahil olacak.


Bhandari ailesinin geçmişte topluluklarına çok katkıda bulunduğu bilinirken çiftin 19 ve 16 yaşında olan iki kızı, 2022'de ailenin yıllardır uyguladığı Jain öğretileri sonrasında rahipliği benimsedi. Aile, on yıldır Jain öğretilerini takip ediyor.

Zengin bir iş insanı olan Bhandari, hayatının işini bir kenara atarken, ebeveynleri arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. "Ebeveynlerimi rahiplik yemini etmeme izin vermeleri için ikna etmek benim için zordu. Ama ben kararlı kaldım." dedi.

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21 Nis 2024 - 10:35 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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