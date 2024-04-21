Hemzemin geçitte korkunç kaza! Tır ve tren çarpıştı

Eskişehir- Konya seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır 30 metre sürüklendiği korkunç kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.