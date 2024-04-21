Ticari araçlarda devrim gibi buluş: 5 dakikalık şarjla 500 km yol gidiyor! Hem elektrikli hem hidrojen motorlu

Bir elektrikli araç aynı zamanda hidrojenli olur mu? Citroen E-Jumper ile hem elektrikli hem de hidrojen seçeneğini sunuyor.

Hidrojen teknolojisi orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024’ün ortasında piyasaya sürülecek. İkinci nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis'e özel bir orta seviye güç sistemine sahip. Bu sistem 500 kilometreye kadar menzil ile bu segmentte rekor bir değer sağlıyor. Sadece beş dakikada yeniden dolum süresi ile büyük hacimli hafif ticarilerde de kullanıma sunulacak.

TASARIM VE GÖVDE ORANTILARI

Citroën Jumper, kullanım kolaylığı ve konforu önceliklendiren son derece modern bir tasarıma sahip. Oldukça çekici ve modern bir tasarımla dinamik ve sağlam bir duruş sergileyen Citroën Jumper LED DRL ile donatılmış farlarıyla bünyesinde barındırdığı ileri teknolojiyi yansıtırken yola hakim ideal oturma pozisyonu ile geniş ve fonksiyonel bagaj ise günlük kullanım kolaylığı sunuyor.

BOYUTLAR: 4 UZUNLUK VE 3 YÜKSEKLİK

Citroën Jumper farklı boyutlarda sağlam ve güvenilir bir yapı sunuyor:

4 farklı uzunluk (L1, L2, L3, L4)

3 farklı dingil mesafesi (3 m, 3,45 m, 4,04 m)

3 olası yükseklik (H1, H2, H3)

Citroën Jumper; panel van versiyonunda 8 ile 17 m3 ve Combi versiyonunda 5 ile 9 m3 arasında farklı boyutlarda 8 alternatif sunuyor.