21 Nis 2024 - 10:10- Ekonomi G:

Ticari araçlarda devrim gibi buluş: 5 dakikalık şarjla 500 km yol gidiyor! Hem elektrikli hem hidrojen motorlu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ticari araçlarda yakıt masrafını en az düzeye indirmeye çalışan otomotiv üreticilerinden Citroen'den devrim gibi bir buluş geldi. Hem elektrikli hem de hidrojen motorlu hibrit olarak üretilen E-Jumper modeli sadece 5 dakikalık bir şarjla 500 KM yol alabiliyor.

Ticari araçlarda devrim gibi buluş: 5 dakikalık şarjla 500 km yol gidiyor! Hem elektrikli hem hidrojen motorlu
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bir elektrikli araç aynı zamanda hidrojenli olur mu? Citroen E-Jumper ile hem elektrikli hem de hidrojen seçeneğini sunuyor.

Hidrojen teknolojisi orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024’ün ortasında piyasaya sürülecek. İkinci nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis'e özel bir orta seviye güç sistemine sahip. Bu sistem 500 kilometreye kadar menzil ile bu segmentte rekor bir değer sağlıyor. Sadece beş dakikada yeniden dolum süresi ile büyük hacimli hafif ticarilerde de kullanıma sunulacak.

TASARIM VE GÖVDE ORANTILARI

Citroën Jumper, kullanım kolaylığı ve konforu önceliklendiren son derece modern bir tasarıma sahip. Oldukça çekici ve modern bir tasarımla dinamik ve sağlam bir duruş sergileyen Citroën Jumper LED DRL ile donatılmış farlarıyla bünyesinde barındırdığı ileri teknolojiyi yansıtırken yola hakim ideal oturma pozisyonu ile geniş ve fonksiyonel bagaj ise günlük kullanım kolaylığı sunuyor.

Ticari araçlarda devrim gibi buluş: 5 dakikalık şarjla 500 km yol gidiyor! Hem elektrikli hem hidrojen motorlu

BOYUTLAR: 4 UZUNLUK VE 3 YÜKSEKLİK

Citroën Jumper farklı boyutlarda sağlam ve güvenilir bir yapı sunuyor:

4 farklı uzunluk (L1, L2, L3, L4)
3 farklı dingil mesafesi (3 m, 3,45 m, 4,04 m)
3 olası yükseklik (H1, H2, H3)
Citroën Jumper; panel van versiyonunda 8 ile 17 m3 ve Combi versiyonunda 5 ile 9 m3 arasında farklı boyutlarda 8 alternatif sunuyor.

# Bir, Son, Yer, CİTROEN, elektrikli, ticari araç, hidrojenliş araç, hidrojen motoru, ucız yakıt, ucuz yakıt, hakim

21 Nis 2024 - 10:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi... mask
Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi...
Devlet borcu olanlara müjdeyi duyurdu: Rekor düzeyde destek sağlanacak! Meclis'te onandı... mask
Devlet borcu olanlara müjdeyi duyurdu: Rekor düzeyde destek sağlanacak! Meclis'te onandı...
Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişme: Bunu herkes ödeyecek mask
Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişme: Bunu herkes ödeyecek
IMF'den Türkiye kritik açıklaması: Desteklemeye yönelik görüşme yok mask
IMF'den Türkiye kritik açıklaması: Desteklemeye yönelik görüşme yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Emeklilerle ilgili yeni çalışma yolda mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Emeklilerle ilgili yeni çalışma yolda
Uzmanlar açıkladı: Çok merak ediliyordu... Kariyer planlamasında yapılan 3 kritik hata! mask
Uzmanlar açıkladı: Çok merak ediliyordu... Kariyer planlamasında yapılan 3 kritik hata!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber