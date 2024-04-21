- Ekonomi

Araç muayenelerinde müthiş değişiklik: TÜVTÜRK duyurdu! Artık mecburi değil

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Türkiye'de trafikte olan milyonlarda araç sürücüsüne TÜVTÜRK'ten son dakika duyurusu geldi. Yapılan duyuruda artık o işlemin mecburi olmadığını aktaran yetkililer detayları açıkladı.

Araç muayenelerinde müthiş değişiklik: TÜVTÜRK duyurdu! Artık mecburi değil mask
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Türkiye'de araç sürücülerinin en büyük masraf kalemlerinde biri de TÜVTÜRK'te yaptırılan rutin muayeneler. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik yaşandı. TÜVTÜRK, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmanın zorunlu olmadığını belirtti.

TÜVTÜRK BÜTÜN DETAYLARI PAYLAŞTI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, TÜVTÜRK, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla önemli bir bilgilendirme mesajı paylaştı.


Bu çağrıda, araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri ve gelecekte atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

3 YIL MUAYENE YAPILMAYACAK

TÜVTÜRK, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasaklarken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmanın zorunlu olmadığını belirtti.

SEYYAR İSTASYONLAR DEVREYE GİRDİ

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenelerinin gerçekleştirilebildiği belirtildi.


Egzoz gazı emisyon ölçümünün ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirildiği bilgisi verildi.


Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesinin yalnızca sabit istasyonlarda yapılabildiğine dikkat çekildi.

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21 Nis 2024 - 10:01 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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