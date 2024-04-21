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Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

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Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi mask
Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam  sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÖZEL GÖSTERİME BİRLİKTE KATILDILAR

Ünlü sanatçı reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Yeni sevgililer geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte görüntülendi.  Şevval Sam, Ferzan Özpetek’in “Meze, Müzik Muhabbet” İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı. Sam, özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu’yla ilk kez beraber poz verdi.

Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal, İstanbul, başladı, devam

21 Nis 2024 - 09:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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