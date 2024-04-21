Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
ÖZEL GÖSTERİME BİRLİKTE KATILDILAR
Ünlü sanatçı reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Yeni sevgililer geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte görüntülendi. Şevval Sam, Ferzan Özpetek’in “Meze, Müzik Muhabbet” İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı. Sam, özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu’yla ilk kez beraber poz verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.